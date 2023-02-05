Кварацхелия забил свой восьмой гол в серии А
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Специи».
Грузин на 47-й минуте реализовал 11-метровый удар, направив мяч в правый угол, не оставив шансу голкиперу «Специи» Бартломею Драговски.
Этот гол стал восьмым для Кварацхелии в чемпионате Италии.
Также грузинский хавбек оформил 10 результативных передач в 17 матчах серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|20
|17
|2
|1
|48-15
|53
|
2
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|
3
|Интер
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
5
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|
6
|Милан
|20
|11
|5
|4
|37-29
|38
|
7
|Удинезе
|20
|7
|8
|5
|28-22
|29
|
8
|Торино
|20
|7
|6
|7
|21-22
|27
|
9
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|
10
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|
11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|
12
|Фиорентина
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
17
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|0 : 2
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|2 : 0
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|1 : 0
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|19
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
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