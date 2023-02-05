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Сегодня, 15:41

Кварацхелия забил свой восьмой гол в серии А

Виталий Косик
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Специи».

Грузин на 47-й минуте реализовал 11-метровый удар, направив мяч в правый угол, не оставив шансу голкиперу «Специи» Бартломею Драговски.

Этот гол стал восьмым для Кварацхелии в чемпионате Италии.

Также грузинский хавбек оформил 10 результативных передач в 17 матчах серии А.

Италия. Серия А. 21-й тур
05 февр, 14:30. Alberto Picco (Специя)
Специя
Наполи

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  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
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28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

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24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Специя
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
3
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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 - : -
5.02 20:00
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