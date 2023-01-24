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Сегодня, 21:09

Кварацхелия выздоровел и возобновил тренировки с «Наполи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Полузащитник Хвича Кварацхелия возобновил тренировки с «Наполи», сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

21-летний хавбек работал вместе со всей командой в тренажерном зале, а затем тренировался по индивидуальной программе на поле.

Кварацхелия пропустил последние две игры из-за болезни.

В этом сезоне вингер провел за неаполитанцев 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
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 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
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8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
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 Специя 19 4 6 9 17-30 18
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 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
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 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 1 : 1
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 0 : 1
24.01 22:45
Лацио – Милан
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Виктор Осимхен

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 13
Адемола Лукман

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Аталанта

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Мбала Нзола

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Специя

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П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 9 1 3
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