Кварацхелия выздоровел и возобновил тренировки с «Наполи»

Полузащитник Хвича Кварацхелия возобновил тренировки с «Наполи», сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

21-летний хавбек работал вместе со всей командой в тренажерном зале, а затем тренировался по индивидуальной программе на поле.

Кварацхелия пропустил последние две игры из-за болезни.

В этом сезоне вингер провел за неаполитанцев 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.