Кварацхелия вошел в топ-5 самых дорогих игроков серии A

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия занял 4-е место в списке самых дорогих игроков чемпионата Италии по версии Transfermarkt.

Самым дорогим футболистом чемпионата Италии стал нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, стоимость которого составляет 120 миллионов евро.

Список топ-10 самых дорогих футболистов серии A:

1. Виктор Осимхен («Наполи», 120 миллионов евро);

2. Рафаэл Леау («Милан», 90 миллионов евро);

3. Лаутаро Мартинес («Интер», 85 миллионов евро);

4. Хвича Кварацхелия («Наполи», 85 миллионов евро);

5. Николо Барелла («Интер», 75 миллионов евро);

6. Душан Влахович («Ювентус», 70 миллионов евро);

7. Тео Эрнандес («Милан», 60 миллионов евро);

8. Алессандро Бастони («Инер», 60 миллионов евро);

9. Ким Мин Джэ («Наполи», 60 миллионов евро);

10. Сергей Милинкович-Савич («Лацио», 50 миллионов евро).

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Он помог неаполитанской команде впервые с 1990 года выиграть чемпионат Италии и был признан игроком сезона в серии А.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.