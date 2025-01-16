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Кварацхелия трогательно попрощался с «Наполи» перед переходом в «ПСЖ»

Алина Савинова
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Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия записал для болельщиков неаполитанцев прощальное видео.

В своих соцсетях футболист опубликовал ролик, на котором он посетил стадион «Наполи» и побывал у народного мемориала Диего Марадоны.

«Это трудно для меня, но настал момент попрощаться. Я чувствовал себя здесь прекрасно благодаря каждому из вас. Спасибо «Наполи», городу, болельщикам и памяти Диего [Марадоны]», — сказал Хвича в видеоролике.

Ранее сообщалось, что 17 января Кварацхелия подпишет контракт с «ПСЖ» и будет официально представлен в качестве игрока парижской команды. По информации СМИ, 23-летний нападающий перейдет из «Наполи» в «ПСЖ» за 70 миллионов евро.

Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. Всего на его счету 30 голов и 29 результативных передач в 107 матчах за итальянскую команду.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Источник: Кварацхелия будет играть в «ПСЖ» под номером Мбаппе
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 Наполи 20 15 2 3 32-12 47
2
 Интер 19 13 5 1 48-17 44
3
 Аталанта 20 13 4 3 44-21 43
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 20 7 13 0 32-17 34
6
 Фиорентина 19 9 5 5 32-20 32
7
 Милан 19 8 7 4 29-19 31
8
 Болонья 19 7 9 3 29-25 30
9
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
10
 Рома 20 6 6 8 28-26 24
11
 Дженоа 20 5 8 7 17-27 23
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 Торино 20 5 7 8 20-25 22
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 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
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