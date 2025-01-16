Кварацхелия трогательно попрощался с «Наполи» перед переходом в «ПСЖ»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия записал для болельщиков неаполитанцев прощальное видео.

В своих соцсетях футболист опубликовал ролик, на котором он посетил стадион «Наполи» и побывал у народного мемориала Диего Марадоны.

«Это трудно для меня, но настал момент попрощаться. Я чувствовал себя здесь прекрасно благодаря каждому из вас. Спасибо «Наполи», городу, болельщикам и памяти Диего [Марадоны]», — сказал Хвича в видеоролике.

Ранее сообщалось, что 17 января Кварацхелия подпишет контракт с «ПСЖ» и будет официально представлен в качестве игрока парижской команды. По информации СМИ, 23-летний нападающий перейдет из «Наполи» в «ПСЖ» за 70 миллионов евро.

Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. Всего на его счету 30 голов и 29 результативных передач в 107 матчах за итальянскую команду.