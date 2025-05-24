Кварацхелия стал чемпионом Италии и Франции в одном сезоне

«Наполи» в 38-м туре переиграл «Кальяри» (2:0) и стал чемпионом Италии-2024/25. Таким образом, нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия является победителем серии А и французской лиги 1 в одном сезоне.

24-летний грузин начал сезон в «Наполи», а зимой перешел в «ПСЖ», с которым выиграл чемпионат Франции.

В этом сезоне серии А Хвича провел 17 матчей, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.