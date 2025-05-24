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24 мая 2025, 07:26

Кварацхелия стал чемпионом Италии и Франции в одном сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент

«Наполи» в 38-м туре переиграл «Кальяри» (2:0) и стал чемпионом Италии-2024/25. Таким образом, нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия является победителем серии А и французской лиги 1 в одном сезоне.

24-летний грузин начал сезон в «Наполи», а зимой перешел в «ПСЖ», с которым выиграл чемпионат Франции.

В этом сезоне серии А Хвича провел 17 матчей, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Фанаты &laquo;Наполи&raquo; празднуют чемпионство.Конте сделал «Наполи» чемпионом и вошел в историю. А у «Интера» еще будет финал Лиги чемпионов
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Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Серия А
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