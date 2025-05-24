Кварацхелия стал чемпионом Италии и Франции в одном сезоне
«Наполи» в 38-м туре переиграл «Кальяри» (2:0) и стал чемпионом Италии-2024/25. Таким образом, нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия является победителем серии А и французской лиги 1 в одном сезоне.
24-летний грузин начал сезон в «Наполи», а зимой перешел в «ПСЖ», с которым выиграл чемпионат Франции.
В этом сезоне серии А Хвича провел 17 матчей, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.08
|00:00
|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
|00:00
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|00:00
|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -
Новости