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Кварацхелия рассказал, что Месси первым подошел к нему на церемонии вручения «Золотого мяча»

Руслан Минаев
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о встрече с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Месси сидел справа от меня. Во время рекламной паузы нас предупредили, чтобы мы не вставали и не передвигались, поэтому я остался сидеть.

Внезапно он встал и подошел ко мне. Я не понял, что происходит, но он поднял руку и пожал мне руку. Я очень это ценю, он потрясающий человек», — цитирует грузина Football Italia.

Кварацхелия занял по итогам голосования 17-е место.

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 состоялась 30 октября в театре «Шатле» в Париже. По ее итогам Месси в 8-й раз был признан лучшим игроком года в мире.

Кварацхелия: «Лео Месси заслуживает «Золотого мяча»

Лионель Месси
Хвича Кварацхелия
Футбол
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