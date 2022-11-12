Кварацхелия пропустит матч «Наполи» с «Удинезе»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил, что полузащитник команды Хвича Кварацхелия не примет участия в матче 15-го тура серии А с «Удинезе».

«Хвича не сможет сыграть с «Удинезе». Он по-прежнему чувствует боль при напряжении мышц», — приводит слова Спаллетти Calciomercato.

В нынешнем сезоне 21-летний грузин провел за «Наполи» 17 матчей, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

После 14 туров «Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков и не проиграв ни одной игры.

Матч «Наполи» — «Удинезе» состоится в субботу, 12 ноября и начнется в 17.00 по московскому времени.