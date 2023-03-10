Кварацхелия признан лучшим игроком серии А в феврале

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком серии А в феврале.

22-летний грузин в прошлом месяце провел 4 матча за команду, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

На награду также претендовали Алексей Миранчук («Торино»), Виктор Осимхен («Наполи»), Анхель Ди Мария («Ювентус») и Федерико Баскиротто («Лечче»).