Кварацхелия — о своей игре: «Я играю с сердцем и страстью, но также я использую мышление»

Полузащитник Хвича Кварацхелия рассказал, что всегда играет со страстью, задействую мозг.

«Я люблю то, что я делаю. Когда я играю в футбол, это как бы увлекает меня. Я играю с сердцем и страстью, но также я использую мышление, задействую мозг. Это основано на том, чему я научился на тренировках, на ошибках, которые я допускал ранее, и на других вещах», — цитирует Кварацхелию The New York Times.