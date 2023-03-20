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Сегодня, 13:28

Кварацхелия идет на рекорд Криштиану Роналду и Дибалы

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 19 марта, в 27-м туре серии А «Наполи» разгромил в гостях «Торино» со счетом 4:0.

Россиянин Алексей Миранчук не выступал за хозяев из-за травмы. По словам главного тренера туринцев Ивана Юрича, возвращение нашего легионера в строй планируется в начале апреля, когда чемпионат Италии возобновится после паузы на матчи сборных. 3 апреля «Торино» сыграет на выезде с «Сассуоло», а 8-го примет «Рому».

В составе неаполитанцев полностью провел встречу с «быками» Хвича Кварацхелия: грузин забил с пенальти и сделал голевую передачу. Издания Corriere dello Sport и Tuttosport поставили экс-хавбеку «Рубина» высокие оценки 8,0, La Gazzetta dello Sport — 7,5. Еще более солидные баллы заработал форвард Осимхена, сделавший дубль: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport — по 8,5, Tuttosport — 8,0.

Сейчас у нигерийца 21 мяч, он лидирует в списке бомбардиров лиги, у Кварацхелии — 12. У этой связки «Наполи» есть 11 туров, чтобы повторить или побить рекорд серии А в ХХI веке по суммарной результативности двух лучших снайперов клуба, взявшего скудетто. Пока лучший показатель у пары Криштиану Роналду-Дибала: в чемпионате-2019/20 португалец и аргентинец на двоих забили 42 гола (31+11) за «Ювентус».

Вместе с тем Кварацхелия стал первым с сезона-2006/07 новичком в пяти ведущих европейских лигах, кому удалось сразу выйти на двузначное число очков, набранных по системе «гол + пас» — «12 + 10». До Хвичи последним похожее достижение устанавливал бразилец Диего, который 16 лет назад набрал 26 (13 + 13) баллов в «Вердере».

Хвича Кварацхелия. «Глядя на Хвичу, чувствую себя ребенком, который восхищается волшебником!» Итальянский журналист — о Кварацхелии

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Торино
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
 - : -
1.04 19:00
Интер – Фиорентина
 - : -
1.04 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
2.04 13:30
Болонья – Удинезе
 - : -
2.04 16:00
Монца – Лацио
 - : -
2.04 16:00
Специя – Салернитана
 - : -
2.04 19:00
Рома – Сампдория
 - : -
2.04 21:45
Наполи – Милан
 - : -
3.04 19:30
Эмполи – Лечче
 - : -
3.04 21:45
Сассуоло – Торино
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 18 1 0
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