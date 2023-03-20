Кварацхелия идет на рекорд Криштиану Роналду и Дибалы
В воскресенье, 19 марта, в 27-м туре серии А «Наполи» разгромил в гостях «Торино» со счетом 4:0.
Россиянин Алексей Миранчук не выступал за хозяев из-за травмы. По словам главного тренера туринцев Ивана Юрича, возвращение нашего легионера в строй планируется в начале апреля, когда чемпионат Италии возобновится после паузы на матчи сборных. 3 апреля «Торино» сыграет на выезде с «Сассуоло», а 8-го примет «Рому».
В составе неаполитанцев полностью провел встречу с «быками» Хвича Кварацхелия: грузин забил с пенальти и сделал голевую передачу. Издания Corriere dello Sport и Tuttosport поставили экс-хавбеку «Рубина» высокие оценки 8,0, La Gazzetta dello Sport — 7,5. Еще более солидные баллы заработал форвард Осимхена, сделавший дубль: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport — по 8,5, Tuttosport — 8,0.
Сейчас у нигерийца 21 мяч, он лидирует в списке бомбардиров лиги, у Кварацхелии — 12. У этой связки «Наполи» есть 11 туров, чтобы повторить или побить рекорд серии А в ХХI веке по суммарной результативности двух лучших снайперов клуба, взявшего скудетто. Пока лучший показатель у пары Криштиану Роналду-Дибала: в чемпионате-2019/20 португалец и аргентинец на двоих забили 42 гола (31+11) за «Ювентус».
Вместе с тем Кварацхелия стал первым с сезона-2006/07 новичком в пяти ведущих европейских лигах, кому удалось сразу выйти на двузначное число очков, набранных по системе «гол + пас» — «12 + 10». До Хвичи последним похожее достижение устанавливал бразилец Диего, который 16 лет назад набрал 26 (13 + 13) баллов в «Вердере».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|27
|23
|2
|2
|64-16
|71
|
2
|Лацио
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|
3
|Интер
|27
|16
|2
|9
|47-31
|50
|
4
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
|Рома
|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|
6
|Аталанта
|27
|13
|6
|8
|44-31
|45
|
7
|Ювентус
|27
|17
|5
|5
|45-22
|41
|
8
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|
9
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|
10
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|
11
|Фиорентина
|27
|10
|7
|10
|32-31
|37
|
12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|
13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|27
|4
|7
|16
|22-41
|19
|
19
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|
20
|Кремонезе
|27
|1
|10
|16
|22-49
|13
|1.04
|16:00
|
Кремонезе – Аталанта
|- : -
|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|1.04
|21:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|2.04
|13:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|2.04
|16:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|2.04
|16:00
|
Специя – Салернитана
|- : -
|2.04
|19:00
|
Рома – Сампдория
|- : -
|2.04
|21:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|3.04
|19:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|3.04
|21:45
|
Сассуоло – Торино
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|18
|1
|0