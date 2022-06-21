Кварацхелия больше не сыграет в чемпионате Грузии и в ближайшее время улетит в Неаполь

Экс-полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не был заявлен на домашний матч чемпионата Грузии против кутаисского «Торпедо».

По информации обозревателя «СЭ», в батумский клуб пришло письмо из «Наполи» (с которым недавно подписал контракт Хвича) с запретом дальше играть за «Динамо». В ближайшее время Кварацхелия вылетит в Италию и начнет подготовку к сезону в составе «Наполи».

Таким образом, «Динамо» не удалось осуществить идею с участием Хвичи в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов против словацкого «Слована».

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом.

27 апреля президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил, что Кварацхелия перейдет летом в итальянский клуб.