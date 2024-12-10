Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может в скором времени продлить контракт с клубом, сообщает издание Corriere dello Sport.

Клуб возобновил работу над продлением контракта футболиста, который будет рассчитан до 2029 года и будет подразумевать повышение зарплаты и различные бонусы. Предполагается, что стороны уладят все нюансы до конца 2024 года.

23-летний грузин выступает за «Наполи» с 1 июля 2022 года, срок действия его нынешнего контракта с клубом истекает 30 июня 2022 года. В текущем сезоне Кварацхелия забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи за 17 матчей во всех турнирах.