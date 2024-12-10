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Сегодня, 08:34

Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»

Даниил Аршавский
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может в скором времени продлить контракт с клубом, сообщает издание Corriere dello Sport.

Клуб возобновил работу над продлением контракта футболиста, который будет рассчитан до 2029 года и будет подразумевать повышение зарплаты и различные бонусы. Предполагается, что стороны уладят все нюансы до конца 2024 года.

23-летний грузин выступает за «Наполи» с 1 июля 2022 года, срок действия его нынешнего контракта с клубом истекает 30 июня 2022 года. В текущем сезоне Кварацхелия забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи за 17 матчей во всех турнирах.

Источник: Corriere dello Sport
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Серия А
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1
 Аталанта 15 11 1 3 38-17 34
2
 Наполи 15 10 2 3 21-10 32
3
 Фиорентина 14 9 4 1 28-10 31
4
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
5
 Лацио 15 10 1 4 30-17 31
6
 Ювентус 15 6 9 0 24-10 27
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Удинезе 15 6 2 7 18-22 20
10
 Эмполи 15 4 7 4 14-15 19
11
 Рома 15 4 4 7 18-21 16
12
 Торино 15 4 4 7 16-20 16
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 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
14
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
15
 Кальяри 15 3 5 7 15-25 14
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17
 Комо 15 2 6 7 16-28 12
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