Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия останется в неаполитанском клубе.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 23-летний грузин близок к тому, чтобы продлить свое пребывание в «Наполи». Контракт Кварацхелии, который рассчитан до лета 2027-го, будет продлен еще на год со значительным повышением зарплаты.

Ранее в СМИ писали, что «ПСЖ» согласовал условия контракта с футболистом. Однако затем сообщалось, что «Наполи» не планирует отпускать Кварацхелию в парижский клуб.

В сезоне-2023/24 полузащитник забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.