Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с командой, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, вингер продлит контракт до 2028 года. Зарплата — 3 миллиона евро за сезон.

Нападающий был приобретен летом у «Динамо Батуми» за сумму чуть более 10 миллионов евро и подписал контракт с «Наполи» до июня 2027 года.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 40 матчей за неаполитанцев, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.