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Сегодня, 09:44

Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с командой, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, вингер продлит контракт до 2028 года. Зарплата — 3 миллиона евро за сезон.

Нападающий был приобретен летом у «Динамо Батуми» за сумму чуть более 10 миллионов евро и подписал контракт с «Наполи» до июня 2027 года.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 40 матчей за неаполитанцев, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
3
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Фиорентина 37 14 11 12 50-42 53
10
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
11
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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Сампдория – Сассуоло
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27.05 16:00
Салернитана – Удинезе
 3 : 2
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Специя – Торино
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27.05 19:00
Фиорентина – Рома
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27.05 21:45
Интер – Аталанта
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Верона – Эмполи
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Булай Диа

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Салернитана

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
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Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

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