Квальяреллу вызовут в сборную Италии

Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла будет вызван на ближайший сбор национальной команды Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в следующий понедельник соберет на базе команды в Коверчано игроков, выступающих во внутреннем чемпионате. На данный момент Квальярелла, которому 31 января исполнится 36 лет, является лучшим снайпером серии А. На его счету 16 забитых мячей. В следующем матче с "Наполи", который пройдет 2 февраля, он может стать первым футболистом в истории национального чемпионата, который забивал бы на протяжении 12 матчей подряд.

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