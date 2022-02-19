Квальярелла забивает в серии А 18 лет подряд

Форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла сделал дубль в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» (2:0). Благодаря этому он установил новое достижение.

39-летний футболист забивает в серии А 18-й календарный год подряд. Он стал восьмым игроком, которому это удалось, сообщает Opta.

Ранее аналогичного результата достигли Жозе Альтафини, Джанни Ривера, Роберто Манчини, Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти и Сержио Пеллиссье.

«Сампдория» набрала 26 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Эмполи» 31 очко и 11-е место.