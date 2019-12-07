Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией»
14:18
Капитан «Сампдории» Фабио Квальярелла продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 36-летним итальянцем рассчитано до 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне Квальярелла провел 13 матчей, в который забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Он выступает за «Сампдорию» с 2016 года. На данный момент нападающий является лидером по наибольшему количеству проведенных игр в серии А среди действующих полевых футболистов.
? Il capitano rinnova: #Quagliarella 2021, la leggenda continua ?? https://t.co/YHe1WOAc31 pic.twitter.com/kUFeZpkSJg— U.C. Sampdoria (@sampdoria) December 7, 2019
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