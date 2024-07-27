Кузьмичев сообщил, что переход Миранчука в «Атланту» находится на финишной прямой
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту».
«Ситуация на самом деле уже близка к завершению. Остались последние штрихи. Очень высокая доля вероятности, что все-таки в ближайшее время переход состоится. Буквально день или два, если не случится форс-мажора. Нюансов не знаю, но то, что это на финишной прямой, абсолютно точно. Будем надеяться, что все будет нормально», — сказал Кузьмичев «СЭ».
26 июля стало известно, что Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч против АЗ, который состоится сегодня, 27 июля.
Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 4 гола и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за бергамасков во всех турнирах.
Всего у 28-летнего футболиста 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
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11
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12
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14
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
|Комо
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20
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Дженоа – Интер
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Парма – Фиорентина
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|21:45
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Милан – Торино
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
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Болонья – Удинезе
|- : -
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|19:30
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Верона – Наполи
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Кальяри – Рома
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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