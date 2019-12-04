Кулушевски, которым интересовались «Ливерпуль» и «Ювентус», останется в «Парме» до конца сезона
11:49
Менеджер «Пармы» Алессандро Лукарелли заявил, что полузащитник Деян Кулушевски останется в клубе до конца сезона.
— Он останется с нами до конца сезона, — цитирует Лукарелли Parma TV. — Он очень молодой парень и не должен смотреть на то, что про него пишут.
Слишком много похвалы, особенно для молодого игрока, может привести к снижению производительности. Он должен продолжать делать то, что делал все это время.
Ранее в СМИ появлялась инофрмация об интересе к 19-летнему шведу со стороны «Ливерпуля», «Вулверхэмптона», «Интера» и «Ювентуса».
В текущем сезоне Кулушевски, арендованный у «Аталанты», провел 14 матчей в серии А, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
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