Кулушевски, которым интересовались «Ливерпуль» и «Ювентус», останется в «Парме» до конца сезона

Менеджер «Пармы» Алессандро Лукарелли заявил, что полузащитник Деян Кулушевски останется в клубе до конца сезона.

— Он останется с нами до конца сезона, — цитирует Лукарелли Parma TV. — Он очень молодой парень и не должен смотреть на то, что про него пишут.

Слишком много похвалы, особенно для молодого игрока, может привести к снижению производительности. Он должен продолжать делать то, что делал все это время.

Ранее в СМИ появлялась инофрмация об интересе к 19-летнему шведу со стороны «Ливерпуля», «Вулверхэмптона», «Интера» и «Ювентуса».