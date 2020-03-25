Кулушевски берет пример с Азара

Полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски назвал самых сильных соперников, против которых довелось играть. Также он признался, что ему нравится Эден Азар?.

— Криштиану Роналду и Дуглас Коста — самые сильные соперники, с которыми я сталкивался, — цитирует Football Italia Кулушевски. — В последнем матче, который мы сыграли против «Юве», Роналду был очень хорош. Дуглас Коста в ситуациях один на один не оставляет вам шансов. Когда он с мячом, делает все в два раза быстрее.

Мой любимый игрок? Эден Азар. Мне бы очень хотелось играть так, как он. Я копирую многие его движения, его финты. На мой взгляд, он действительно хорош.