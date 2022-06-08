Кулибали признался, что не знает, в каком клубе продолжит карьеру

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, что пока не знает, где продолжит карьеру.

«Не буду скрывать, не знаю пока, что будет с моим будущем. Я был сосредоточен на выступлении за сборную Сенегала, а теперь посмотрим, что получится», — цитирует Кулибали журналист Фабрицио Романо.

Действующий договор 30-летнего сенегальца с «Наполи» рассчитан до 2023 года. Он является самым высокооплачиваемым игроком команды, получая 6 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.