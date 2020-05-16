Кулибали принял решение покинуть «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали покинет клуб в летнее трансферное окно. 28-летний сенегалец принял решение перейти в команду, которая может всерьез побороться за трофеи, поэтому игрок попросил неаполитанцев выставить его на продажу, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Наибольший интерес к защитнику проявляет «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за Кулибали в 88,5 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2019/20 Кулибали провел за «Наполи» 21 матч и не отличился результативными действиями. Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов отпустить 28-летнего сенегальца не менее чем за 100 миллионов евро.