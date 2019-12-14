Кулибали получил повреждение в матче с «Пармой»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали получил травму в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (1:2). В начале встречи футболист дернул мышцу бедра, из-за чего допустил ошибку, после которой игроки «Пармы» открыли счет уже на 5-й минуте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Вскоре Кулибали был заменен. Скорее всего, в этом календарном году он больше не появится на поле.

Эта игра стала первой для неаполитанской команды под руководством Дженнаро Гаттузо.

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