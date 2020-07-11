Кулибали опроверг слухи о том, что он близок к уходу из «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали опроверг слухи о том, что он близок к уходу из команды.

— В футболе никогда не знаешь, что случится, — цитирует Goal.com Кулибали. — Я никогда не говорил с «Наполи» об уходе. Если потребуется найти решение, то мы его найдем, но я ни разу не говорил о трансферном рынке с руководством своего клуба. Я также читал слухи о своем будущем. Могу сказать на это, что думаю только об игре и на все 100 процентов принадлежу «Наполи». Посмотрим, что решит президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Если он решит продлить со мной контракт, значит, я смогу завершить карьеру в «Наполи». В любом случае, по контракту у меня еще три года и я не собираюсь думать ни о чем, кроме выступлений за нынешнюю команду.

29-летний сенегалец провел за «Наполи» 27 матчей в сезоне-2019/20 и не отличился результативными действиями. Ранее сообщалось, что им интересуются «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».