Кулибали назвал три клуба, ради которых может уйти из «Наполи»
03:24
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали признался, что готов будет покинуть клуб только ради 2-3 команд.
«Если бы я решил покинуть «Наполи», сделал бы это только ради двух, максимум трех клубов в мире. Я имею в виду «Ман Сити» Гвардиолы, «Реал», и, в лучшем случае, «Барселону», — цитирует Sport Witness Кулибали.
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