Кулибали назвал три клуба, ради которых может уйти из «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали признался, что готов будет покинуть клуб только ради 2-3 команд.

«Если бы я решил покинуть «Наполи», сделал бы это только ради двух, максимум трех клубов в мире. Я имею в виду «Ман Сити» Гвардиолы, «Реал», и, в лучшем случае, «Барселону», — цитирует Sport Witness Кулибали.