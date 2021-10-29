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Кулибали назвал три клуба, ради которых может уйти из «Наполи»

03:24
Калиду Кулибали. Фото Instagram
Калиду Кулибали. Фото Instagram

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали признался, что готов будет покинуть клуб только ради 2-3 команд.

«Если бы я решил покинуть «Наполи», сделал бы это только ради двух, максимум трех клубов в мире. Я имею в виду «Ман Сити» Гвардиолы, «Реал», и, в лучшем случае, «Барселону», — цитирует Sport Witness Кулибали.

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Евгений Козинов все материалы автора

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