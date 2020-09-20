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Кулибали может остаться в «Наполи»

15:36
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«ПСЖ» и «Манчестер Сити» пока не могут договориться с «Наполи» по стоимости центрального защитника неаполитанцев Калиду Кулибали.

По информации La Repubblica, неаполитанцы просят 80 миллионов евро.

Ни французский, ни английский клуб не готовы столько платить, поэтому не исключено, что сенегалец останется в «Наполи».

Ранее «адзурри» планировали использовать средства с продажи Калиду на подписание нового полузащитника и вингера, но если трансфер не состоится, им придется арендовать игроков.

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