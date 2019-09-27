Защитник «Наполи» Калиду Кулибали был удален с поля за неспортивное поведение в матче 5-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (0:1). Он получил прямую красную карточку за оскорбления главного арбитра встречи Марко Ди Белло, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Теперь Кулибали дисквалифицирован на два матча за свое поведение. Также он оштрафован на 10 тысяч евро.

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