Кубок Италии может пройти в формате «Финала четырех» из-за коронавируса

Формат Кубка Италии-2019/20 может быть изменен из-за вспышки коронавируса в стране, сообщает Tuttosport.

По информации издания, победителя турнира могут определить в формате «Финала четырех». Планируется, что Кубок может быть разыгран в таком формате в последнюю неделю мая. В розыгрыше Кубка Италии-2019/20 продолжают участие четыре команды: «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Наполи».

Как сообщает Tuttosport, дополнительную сложность вызывает то, что у этих команд уже есть перенесенные из-за вспышки коронавируса матчи. Наиболее тяжелое положение у «Интера»: «нерадзурри» продолжают участие в Лиге Европы, к тому же, имеет перенесенную встречу 25-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией».

Ранее были перенесены оба ответных полуфинальных матча Кубка Италии: «Ювентус» — «Милан» и «Наполи» — «Интер. По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 2263 человека, зафиксировано 79 летальных исходов. Правительство Италии приняло решение о проведении всех спортивных мероприятий, включая футбольные матчи, без зрителей. Эта мера будет действовать до 3 апреля.