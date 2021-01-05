Куадрадо заразился коронавирусом. Накануне стало известно о болезни Алекса Сандру
19:45
Нападающий «Ювентуса» Хуан Куадрадо заразился коронавирусом. Его тест дал положительный результат, сообщает пресс-служба клуба.
Футболист был незамедлительно отправлен на самоизоляцию, заболевание проходит бессимптомно.
В понедельник стало известно, что коронавирус был обнаружен у защитника клуба Алекса Сандру.
«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице серии А, набрав 27 очков. В среду, 6 января команда Андреа Пирло в гостях сыграет с лидером чемпионата «Миланом».
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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