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Куадрадо заразился коронавирусом. Накануне стало известно о болезни Алекса Сандру

19:45
Хуан Куадрадо. Фото ФК «Ювентус».
Хуан Куадрадо. Фото ФК «Ювентус».
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Нападающий «Ювентуса» Хуан Куадрадо заразился коронавирусом. Его тест дал положительный результат, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист был незамедлительно отправлен на самоизоляцию, заболевание проходит бессимптомно.

В понедельник стало известно, что коронавирус был обнаружен у защитника клуба Алекса Сандру.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице серии А, набрав 27 очков. В среду, 6 января команда Андреа Пирло в гостях сыграет с лидером чемпионата «Миланом».

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