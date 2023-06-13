Куадрадо: «Ювентус» сделал мне предложение. Надеюсь, мы договоримся»

Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался о своем будущем в туринском клубе.

«Мне сделали предложение, но я сейчас об этом не думаю. Я сказал, что мы поговорим об этом позже. Надеюсь, мы договоримся и продолжим играть на высоком уровне», — цитирует журналист Альфредо Педулла футболиста.

Кударо выступает за «Ювентус» с 2015 года. В первое время он играл за команду на правах аренды из «Челси», позже туринцы выкупили права на защитника. Контракт 35-летнего колумбийца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 Куадрадо провел 47 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.