Куадрадо вылечился от коронавируса
14:32
Футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо сдал два отрицательных теста на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он заразился COVID-19, из-за чего пропустил последние матчи.
Колумбиец больше не обязан соблюдать самоизоляцию и будет включен в заявку на сегодняшний матч за Суперкубок Италии против «Наполи». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
32-летний колумбиец в текущем сезоне провел 18 матчей за «Юве» и сделал девять голевых передач.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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