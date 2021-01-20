Куадрадо вылечился от коронавируса

Футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо сдал два отрицательных теста на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он заразился COVID-19, из-за чего пропустил последние матчи.

Колумбиец больше не обязан соблюдать самоизоляцию и будет включен в заявку на сегодняшний матч за Суперкубок Италии против «Наполи». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

32-летний колумбиец в текущем сезоне провел 18 матчей за «Юве» и сделал девять голевых передач.