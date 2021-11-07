Куадрадо согласовал новый контракт с «Ювентусом»
Полузащитник Хуан Куадрадо согласовал новый контракт с «Ювентусом». Он продлит соглашение до 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.
Действующее соглашение 33-летнего колумбийца истекает в конце нынешнего сезона.
В минувшем сезоне Куадрадо провел 40 матчей за «Ювентус», забил два гола и сделал десять результативных передач. Кроме «Ювентуса», в своей карьере Куадрадо выступал за «Челси», «Фиорентину», «Лечче», «Удинезе» и колумбийский «Индепендьенте».
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