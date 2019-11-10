Куадрадо будет зарабатывать в «Ювентусе» 4 миллиона евро в год

«Ювентус» договорился о продлении контракта с нападающим Хуаном Куадрадо. Клуб согласовал условия сделки с 31-летним колумбийцем, осталось утрясти последние детали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешнее соглашение Куадрадо рассчитано до летом 2020 года. «Юве» хочет заключить соглашение до 2022 года. Зарплата игрока составит 4 миллиона евро за сезон.

В нынешнем сезоне Куадрадо провел 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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