Кшиштоф Пентек: "Хочу забивать в каждом матче за "Милан"

Форвард "Милана" Кшиштоф Пентек дал комментарий журналистам после матча с "Кальяри" (3:0) в 23-м туре чемпионата Италии. В этой игре он отметился голом.

- Конечно, польский чемпионат не такой сильный, как итальянский, но до "Милана" я играл в серии А за "Дженоа" и все время забивал. Мне нужно сохранять свою сосредоточенность и настрой, - цитирует поляка Football Italia. - Чувствую себя очень хорошо здесь. Хочу забивать в каждом матче за "Милан". Посмотрим, что будет дальше.

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