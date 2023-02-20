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Сегодня, 08:33

Крунич поделился мнением о победе «Милана» в гостевой встрече против «Монцы»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Милана» Раде Крунич после победного матча 23-го тура серии А с «Монцей» (1:0) признался, что эта игра имеет для него большое значение.

«После положительных результатов в двух предыдущих матчах мы хотели, как можно удачнее завершить неделю. «Монца» — сильный и мотивированный соперник, который показывает хороший футбол. Было непросто, но мы хорошо подготовились. Матчи серии А даются нелегко. Никто не любит сталкиваться с проблемами, но нам нравится вместе бороться на поле. Сообща преодолевать легче любые сложности», — цитирует Крунича пресс-служба «Милана».

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице серии А (44 очка). 26 февраля команда примет «Аталанту».

ФК Милан
ФК Монца
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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36 тур
37 тур
38 тур
17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 1 : 2
18.02 20:00
Монца – Милан
 0 : 1
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 3 : 1
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 2
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 1 : 1
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 0 : 2
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 0 : 2
19.02 22:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
 - : -
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Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 21 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
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