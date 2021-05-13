«Кротоне» обыграл «Верону» в домашнем матче Серии А

«Кротоне» победил «Верону» (2:1) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Адам Уна и Жуниор Мессьяс. В концовке второго тайма гол в свои ворота забил полузащитник «Кротоне» Сальваторе Молина.

«Кротоне» набрал 21 очко и занимает 19-е место. У «Вероны» 43 очка и 10-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

36-й тур

«Кротоне» — «Верона» — 2:1 (1:0)

Голы: Унас, 2 (1:0). Мессиас, 75 (2:0). Молина, 87 — в свои ворота (2:1).

«Кротоне»: Кордац, Марроне, Магальян, Джиджи, Педру Перейра (Куомо, 72), Чигарини (Дзанеллато, 76), Молина, Бенали, Унас (Петриччоне, 90+2), Сими, Мессиас.

«Верона»: Пандур, Гюнтер, Чеккерини (Димарко, 51), Давидович (Фараони, 46), Рюэгг (Лазанья, 70), Лазович, Дзакканьи (Колли, 70), Барак, Тамез (Сальседо, 46), Илич, Калинич.

Предупреждения: Магальян, 21. Марроне, 32. Тамез, 41. Педру Перейра, 60.

Судья: Массими (Италия).

13 мая. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».