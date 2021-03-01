«Кротоне» уволил главного тренера

«Кротоне» решил не продолжать сотрудничество с главным тренером Джованни Строппой, сообщает 1 марта официальный сайт клуба.

«За почти три года сотрудничества мы пережили множество прекрасных моментов, — говорится в пресс-релизе клуба. — Были и сложные моменты. Мы благодарны Джованни Строппе за завоевание второго в истории нашего клуба выхода в серию А и желаем дальнейших успехов».

Ранее сообщалось, что «акулы» уже провели переговоры с Кристианом Букки, однако 43-летний экс-наставник «Эмполи» отказался сменить Джованни Строппу.

После 24-х туров Кротоне набрал 12 очков и занимает последнее место в серии А.