«Парма» продлила серию без побед до пяти матчей, уступив «Кротоне»

«Кротоне» в матче 14-го тура серии А на своем поле переиграл «Парму» (2:1). Дублем в составе хозяев в первом тайме отличился Жуниор Мессиас, гол престижа забил Юрай Куцка на 57-й минуте встречи.

Гости не могут победить на протяжении пяти игр кряду. В последний раз подопечные Фабио Ливерани обыгрывали «Дженоа» (2:1) в девятом туре чемпионата.

После этой победы «Кротоне» покинул последнее место, с 9 очками хозяева стали 18-и. «Парма» же занимает 15-е место с 12 очками.

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Кротоне» — «Парма» — 2:1 (2:0)

Голы: Мессиас, 24 (1:0). Мессиас, 44 (2:0). Куцка, 57 (2:1).

«Кротоне»: Кордац, Луперто, Педру Перейра, Куомо (Магальян, 63), Големич, Реца, Молина, Дзанеллато (Петриччоне, 89), Вулич, Ривьер (Сими, 59), Мессиас.

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Гальоло, Осорио (Валенти, 83), Бузи (Якопони, 46), Куцка, Куртич, Эрнани (Сиприен, 76), Зом (Брунетта, 46), Инглезе (Корнелиус, 60), Карамо.

Предупреждения: Куртич, 33. Эрнани, 45+1. Куцка, 46. Инглезе, 47. Куомо, 55. Големич, 79. Сиприен, 88. Якопони, 90+1. Реца, 90+1. Луперто, 90+3.

Судья: Мареска (Италия).

22 декабря. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».