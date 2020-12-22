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«Парма» продлила серию без побед до пяти матчей, уступив «Кротоне»

Высокого прыжка Бруну Алвеша не хватило даже для ничьей. Фото Twitter
Высокого прыжка Бруну Алвеша не хватило даже для ничьей. Фото Twitter
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«Кротоне» в матче 14-го тура серии А на своем поле переиграл «Парму» (2:1). Дублем в составе хозяев в первом тайме отличился Жуниор Мессиас, гол престижа забил Юрай Куцка на 57-й минуте встречи.

Гости не могут победить на протяжении пяти игр кряду. В последний раз подопечные Фабио Ливерани обыгрывали «Дженоа» (2:1) в девятом туре чемпионата.

После этой победы «Кротоне» покинул последнее место, с 9 очками хозяева стали 18-и. «Парма» же занимает 15-е место с 12 очками.

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Кротоне» — «Парма» — 2:1 (2:0)

Голы: Мессиас, 24 (1:0). Мессиас, 44 (2:0). Куцка, 57 (2:1).

«Кротоне»: Кордац, Луперто, Педру Перейра, Куомо (Магальян, 63), Големич, Реца, Молина, Дзанеллато (Петриччоне, 89), Вулич, Ривьер (Сими, 59), Мессиас.

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Гальоло, Осорио (Валенти, 83), Бузи (Якопони, 46), Куцка, Куртич, Эрнани (Сиприен, 76), Зом (Брунетта, 46), Инглезе (Корнелиус, 60), Карамо.

Предупреждения: Куртич, 33. Эрнани, 45+1. Куцка, 46. Инглезе, 47. Куомо, 55. Големич, 79. Сиприен, 88. Якопони, 90+1. Реца, 90+1. Луперто, 90+3.

Судья: Мареска (Италия).

22 декабря. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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