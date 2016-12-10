21:53 10 декабря | ФУТБОЛ — Италия

"Кротоне" одолел "Пескару", в матче было два удаления

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"Кротоне" на своем поле в матче 16-го тура чемпионата Италии обыграл "Пескару" – 2:1. Решающий мяч на 83-й минуте забил Джанмарко Феррари. При этом полузащитник "дельфинов" Ледиан Мемушай в первом тайме не реализовал пенальти.

Обе команды завершали встречу в неполных составах. По две желтые карточки получили Альберто Аквилани и Леонардо Капецци.

Безвыигрышная серия "Пескары" в серии А достигла уже 15 матчей. Команда занимает 19-ю строчку в турнирной таблице. "Кротоне" одержал вторую победу в сезоне и идет 18-м.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

"Кротоне" – "Пескара" – 2:1 (1:0)

Голы: Палладино, 24 – с пенальти (1:0). Кампаньяро, 82 (1:1). Феррари, 83 (2:1).

Нереализованный пенальти: Мемушай, 44 (вратарь).

"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Чеккерини, Феррари, Роден, Капецци, Барберис, Мартелла, Палладино (Сальцано, 86), Тротта (Стоян, 61), Фальчинелли (Сими, 87).

"Пескара": Биссарри, Кампаньяро, Крешенци, Дьембер, Дзампано, Пепе (Аквилани, 16), Мемушай (Петтинари, 65), Бругман, Верре (Манай, 53), Бенали, Капрари.

Предупреждения: Дьембер, 18. Аквилани, 45+1. Манай, 65. Капецци, 68. Фальчинелли, 75. Дзампано, 83.

Удаления: Аквилани, 73. Капецци, 80.

Судья: Дамато.

10 декабря. Кротоне. Стадион Ezio Scida.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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