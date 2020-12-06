«Наполи» на выезде разгромил «Кротоне»

«Наполи» победил «Кротоне» (4:0) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

У победителей забивали Лоренцо Инсинье, Ирвинг Лосано, Диего Демме и Андреа Петанья. Неаполитанский клуб набрал 20 очков и занимает третье место. У «Кротоне» два очка и последняя, 20-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур

«Кротоне» — «Наполи» — 0:4 (0:1)

Голы: Инсинье, 31 (0:1). Лосано, 58 (0:2). Демме, 76 (0:3). Петанья, 90+1 (0:4).

«Кротоне»: Кордац, Марроне, Луперто, Педру Перейра (Эдуарду Энрике, 86), Куомо, Реца, Петриччоне, Молина, Бенали (Вулич, 36), Сими (Дрэгуш, 86), Мессиас.

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Кулибали (Максимович, 83), Ди Лоренцо, Зелиньски (Мертенс, 69), Бакайоко (Лоботка, 78), Демме, Инсинье (Эльмас, 78), Петанья, Лосано (Политано, 77).

Предупреждения: Кулибали, 5. Куомо, 45. Педру Перейра, 53. Реца, 67. Лоботка, 81. Политано, 84.

Удаление: Петриччоне, 50.

Судья: Маринелли.

6 декабря. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».