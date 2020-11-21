«Лацио» перед матчем с «Зенитом» обыграл «Кротоне»
«Лацио» победил «Кротоне» (2:0) в матче восьмого тура чемпионата Италии.
В составе победителей отличились Чиро Иммобиле и Хоакин Корреа. «Лацио» набрал 14 очков и занимает пятое место. У «Кротоне» два очка и последняя, 20-я позиция.
24 ноября «Лацио» примет «Зенит» в Лиге чемпионов. Начало матча в 23.00 по московскому времени
Чемпионат Италии. Серия А
8-й тур
«Кротоне» — «Лацио» — 0:2 (0:1)
Голы: Иммобиле, 21 (0:1). Корреа, 58 (0:2).
«Кротоне»: Кордац, Марроне, Рисполи (Педру Перейра, 46), Магальян, Куомо, Реца, Петриччоне (Дрэгуш, 68), Бенали, Вулич (Ривьер, 79), Сими, Мессиас.
«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Габаррон (Худт, 79), Лукас, Пароло (Акпа-Акпро, 46), Луис Альберто, Фарес (Марушич, 46), Лаццари, Иммобиле (Перейра, 75), Корреа (Кайседо, 62).
Предупреждения: Рисполи, 10. Марроне, 25. Фарес, 26. Пароло, 45+1. Куомо, 56. Лукас, 86. Луис Альберто, 90.
Судья: Сакки (Италия).
21 ноября. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».
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