«Кротоне» разгромил «Беневенто» и одержал третью победу в сезоне

Аутсайдер серии А «Кротоне» одержал третью победу в сезоне. Команда на своем поле разгромила «Беневенто» со счетом 4:1 в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Кротоне набрал 12 очков, но остался на последнем месте с турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Кротоне» — «Беневенто» — 4:1 (2:0)

Голы: Глик, 4 — в свои ворота (1:0). Сими, 29 (2:0). Сими, 54 (3:0). Вулич, 65 (4:0). Яго Фальке, 82 (4:1).

«Кротоне»: Кордац, Рисполи (Маццотта, 80), Магальян, Джиджи, Педру Перейра (Луперто, 80), Големич, Дзанеллато (Рохас, 84), Вулич (Петриччоне, 80), Ривьер (Эдуарду Энрике, 70), Сими, Мессиас.

«Беневенто»: Монтипо, Туя (Кальдирола, 75), Глик, Барба, Хетемай, Ионицэ (Тельо, 65), Дабо, Сау (Ди Серио, 65), Инсинье (Капрари, 40), Импрота (Яго Фальке, 75), Лападула.

Предупреждения: Инсинье, 29. Ионицэ, 44. Барба, 71. Дабо, 83. Мессиас, 87.

Судья: Соцца (Италия).

17 января. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

«Сассуоло» — «Парма» — 1:1 (0:1)

Голы: Куцка, 37 (0:1). Джуричич, 90+4 — с пенальти (1:1).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Каан Айхан, Толян (Мерт Мюлдюр, 46), Кирьякопулос (Рожериу, 71), Феррари, Маньянелли (Джуричич, 60), Лопес, Х.Траоре (Распадори, 86), Капуто (Гараслин, 71), Дефрель.

«Парма»: Сепе, Якопони, Пеццелла (Риччи, 74), Бузи, Диркс, Куцка, Куртич, Бругман (Сиприен, 86), Грасси (Зом, 86), Жервинью, Корнелиус.

Предупреждения: Кирикеш, 1. Лопес, 71. Рожериу, 77. Бругман, 80. Бузи, 84.

Судья: Пеццуто (Италия).

17 января. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».