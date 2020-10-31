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«Кротоне» — «Аталанта»: Миранчук начнет матч на скамейке запасных

16:20
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«Аталанта» в рамках 7-го тура серии А проведет гостевой матч против «Кротоне». Стал известен стартовый составе команды из Бергамо.

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в числе запасных.

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