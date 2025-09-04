Нкунку: «Я уверенно чувствовал себя в «Челси», но тренер выбирал других»

Нападающий Кристофер Нкунку прокомментировал свой переход в «Милан» из «Челси».

«Я не долго раздумывал, узнав об интересе «Милана», для меня все было идеально. Думаю, когда я только перешел в «Челси», все было идеально, но потом я получил травму и выбыл на несколько месяцев. Я очень хотел вернуться, а когда вернулся, возникла новая мышечная проблема. Во втором сезоне я чувствовал себя уверенно, но тренер выбирал других игроков. Я многому научился в «Челси». Я хочу быть конкурентоспособным и выигрывать трофеи. Я играл на «Сан-Сиро» за сборную Франции против Италии, и на стадионе была отличная атмосфера, поэтому я с нетерпением жду возможности испытать все это, находясь по эту сторону», — приводит слова Нкунку Football Italia.

Нкунку подписал контракт с «Миланом» до 30 июня 2030 года. В сезоне-2024/25 27-летний футболист в 48 матчах за «Челси» во всех турнирах забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.