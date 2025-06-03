Кристиано Джунтоли покинул пост спортивного директора «Ювентуса»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли покинул клуб, сообщает пресс-служба туринцев.

Стороны расторгли контракт 53-летнего специалиста по обоюдному согласию.

«Решение было принято на основе совместной оценки перспектив и приоритетов», — говорится в сообщении клуба.

Джунтоли работал спортивным директором «Ювентуса» с лета 2023 года. Ранее он занимал аналогичный пост в «Наполи».

«Ювентус» с 70 очками финишировал четвертым в серии А и квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.