Кристиан Вьери: «Если бы не Доннарумма, «Интер» выиграл со счетом 5:0 или 6:0»

Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери раскритиковал «Милан» после поражения от «Интера» в миланском дерби (0:2). В игроцкие годы форвард выступал за оба клуба.

— Соревнования не было, — цитирует Football Italia Вьери. - Мы видели отличное выступление «Интера», но после их неудачного матча в Лиге чемпионов этого следовало ожидать. Было очевидно, что они вышли с большой интенсивностью, агрессией, давлением и желанием. Если бы не Доннарумма, «Интер» мог выиграть в пять или шесть мячей. Лукаку забил отличный гол, красивый. Конте хотел его заполучить любой ценой и был прав.