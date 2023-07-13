Пулишич — о переходе в «Милан»: «Я буду стараться помочь команде завоевать титулы»

Полузащитник Кристиан Пулишич прокомментировал переход из «Челси» в «Милан».

«Я очень рад быть здесь, я взволнован и польщен. В «Милане» все по-настоящему особенное, ты дышишь историей, ты не можешь не хотеть сюда приехать. Первые контакты начались, когда я был в сборной, прошло некоторое время, прежде чем было достигнуто соглашение, но я принял решение согласиться раньше. Я разговаривал с Пиоли, я действительно чувствовал, что я ему нужен, и я благодарен ему за это. Для меня это новый этап.

Я буду стараться помочь команде завоевать титулы, буду стараться расти и повышать свой уровень. Мне придется многому научиться, но я с нетерпением жду этого. Будет приятно сыграть в Лиге чемпионов в этой футболке У меня есть опыт участия в этом соревновании благодаря «Челси», я сделаю все, что в моих силах», — приводит слова Пулишича сайт итальянского клуба.

24-летний американец подписал контракт с «Миланом» до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Пулишич выступал за «Челси» с 2019 года. Он провел за лондонцев 145 матчей, забил 26 мячей и сделал 21 результативную передачу. В составе «Челси» он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.