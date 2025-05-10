Пулишич: «Если «Милан» выиграет два трофея, нельзя сказать, что это обычный сезон»

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал победу над «Болоньей» (3:1) в 36-м туре чемпионата Италии.

«Теперь мы обрели некоторую стабильность, что важно для нас. Мы знаем, что у нас отличный дух и сейчас играем действительно хорошо. Если мы выиграем два трофея за один сезон, нельзя сказать, что это обычная кампания. Мы хотим продолжать в том же духе. Конечно, мы не удовлетворены своим положением в серии А, но сейчас у нас все хорошо, и важно хорошо завершить сезон», — сказал Пулишич Sky Sport Italia.

«Милан» набрал 60 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Болонья» идет на 7-й строчке — 62 очка.