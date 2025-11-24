Пулишич — о матче с «Интером»: «Данная победа очень важна, нам было тяжело»

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал победу команды в матче 12-го тура Серии А против «Интера» (1:0).

27-летний американец забил единственный гол в игре на 54-й минуте.

«Данная победа очень важна. Она поднимет нас на более высокий уровень. Я очень рад вернуться после тяжелого последнего месяца и помочь команде победить. Я думаю, что могу стать еще лучше. Пока я не чувствую себя на 100 процентов восстановившимся после травмы. Нам действительно было тяжело, даже когда мы вели в счете. Как вы могли заметить, мы оборонялись в последние 30 минут. У нас сильный командный дух. Мы довели эту игру до конца и чувствуем себя уверенно перед следующими матчами», — приводит слова футболиста CBS Sports.

«Милан» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.