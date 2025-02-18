Кристиан Киву возглавит «Парму»

Румынский специалист Кристиан Киву возглавит «Парму», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 44-летний румын станет главным тренером в ближайшее время. Ожидается, что Киву проведет первую тренировку уже завтра. Контракт будет рассчитан до конца сезона-2024/25 с опцией продления, если «Парма» останется в серии А.

Киву с 2018 по 2024 год работал тренером в академии «Интера».